Российская пловчиха Кирпичникова квалифицировалась на Олимпийские игры на открытой воде и в бассейне
Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова успешно прошла отбор к Олимпийским играм в Токио на открытой воде.
Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова успешно прошла отбор к Олимпийским играм в Токио на открытой воде.
На квалификационном старте в Португалии 20-летняя спортсменка финишировала восьмой на дистанции 10 километров, показав результат 2 часа 2 минуты 53 секунды.
Ранее Кирпичникова также отобралась на Олимпиаду в плавании в бассейне. Яна стала первой россиянкой, которая завоевала право выступить на ОИ-2020 в помещении и на открытой воде.
Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.