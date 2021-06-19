Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Испания
Польша
11
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Португалия
Германия
24
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Венгрия
Франция
11
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Италия
Уэльс
Все события
Фоторепортажи
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
19 июня, источник: Sport24

Российская пловчиха Кирпичникова квалифицировалась на Олимпийские игры на открытой воде и в бассейне

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова успешно прошла отбор к Олимпийским играм в Токио на открытой воде.

Наверх

На квалификационном старте в Португалии 20-летняя спортсменка финишировала восьмой на дистанции 10 километров, показав результат 2 часа 2 минуты 53 секунды.

Ранее Кирпичникова также отобралась на Олимпиаду в плавании в бассейне. Яна стала первой россиянкой, которая завоевала право выступить на ОИ-2020 в помещении и на открытой воде.

Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.

 Девушкам в Бразилии не принято дарить такое даже на День влюбленных. Для русской модели это стало откровением
«Захотелось новых ощущений». Клава Кока попала на обложку Playboy и показала пикантное видео со съемок
В ожидании позора? Что будет, если сборная России вылетит с Евро
Помог только психолог. Испанского игрока освистали свои фанаты
Германия уничтожила Португалию на Евро-2020 одним приемом
Очередная сенсация Евро: Венгрия устояла против Франции
«Барселона» объявила о подписании звезды сборной Нидерландов
Поляк стал самым молодым футболистом в истории Евро
Стало известно, зачем Дзюба отобрал капитанскую повязку у Джикии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь