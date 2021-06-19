Российская пловчиха Кирпичникова квалифицировалась на Олимпийские игры на открытой воде и в бассейне

На квалификационном старте в Португалии 20-летняя спортсменка финишировала восьмой на дистанции 10 километров, показав результат 2 часа 2 минуты 53 секунды.

Ранее Кирпичникова также отобралась на Олимпиаду в плавании в бассейне. Яна стала первой россиянкой, которая завоевала право выступить на ОИ-2020 в помещении и на открытой воде.