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30 июня, источник: БЕЛТА

Константин Курочкин выиграл Кубок Беларуси по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин Константин Курочкин выиграл Кубок Беларуси по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем. Соревнования проходят в Брестском областном центре олимпийской подготовки по водным видам спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дистанцию 200 м победитель преодолел за 1 мин. 50,04 сек. Второе место на счету Руслана Скоморошко из Гродненской области — 1 мин. 53,15 сек. Бронзу выиграл еще один минчанин Андрей Кухаренок — 1 мин. 53,91 сек.

В решающем заплыве на 50 м брассом у женщин не было равных Алине Змушко из Гомельской области — 31,38 сек. Второе место заняла Карина Швед из Брестской области — 33,20 сек. Еще одна представительница Брестской области Аксиния Войтович стала третьей — 33,41 сек.

У мужчин на 100 м баттерфляем победу праздновал Евгений Цуркин (Гомельская область) — 52,60 сек. Григорий Пекарский из команды Могилевской области стал вторым — 52,65 сек. Третье место у Ивана Шамшурина из Витебской области — 53,60 сек.

Дистанция 100 м вольным стилем у женщин покорилась столичной спортсменке Анастасии Коряковской — 56,23 сек. Ее землячка Анастасия Кулешова выиграла серебро — 56,27 сек. Бронза у украинской спортсменки Владиславы Шаенко — 56,80 сек.

Кубок Беларуси по плаванию является одним из ключевых стартов для наших спортсменов, которые выполнили отборочный норматив на Игры в Токио. Кроме того, у пловцов есть возможность выполнить квалификационные требования для участия в чемпионате мира, который пройдет в Фукуоке (Япония) 13—29 мая 2022 года. Участие в турнире принимают около 300 атлетов из Беларуси и Украины.

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