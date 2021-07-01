Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на дистанции 50 м баттерфляем

Отныне новое национальное достижение на этой дистанции — 25,56 сек. Этот результат принес Анастасии Шкурдай победу. Второе место заняла минчанка Анастасия Кулешова — 26,02 сек. Третья позиция осталась за еще одной столичной спортсменкой Анастасией Коряковской — 27,02 сек.

В финальном заплыве на 200 м на спине у мужчин не было равных Ивану Адамчуку из Брестской области — 2 мин. 3,29 сек. Второе место занял Александр Ткачев из команды Могилевской области — 2 мин. 3,99 сек. Замкнул тройку сильнейших минчанин Дмитрий Соболевский — 2 мин. 5,87 сек.

На дистанции 800 м у женщин выиграла минчанка Ксения Знак. Ее итоговый результат — 9 мин. 27,54 сек. Второе место у Елизаветы Радюк (Гродненская область), которая уступила победительнице 5,95 сек. Третья позиция осталась за Марией Демочко (Гомельская область), которая отстала от победительницы на 7,55 сек.