Ефимова не выступит на коронной дистанции в Токио. Теперь — точно

Об этом «СЭ» сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

«Состав определился на чемпионате России, — отрезал Чепик. — И о нем давно уже никто не говорит. Я за последнее время не слышал ни одного слова про это. Ефимова плывет 100 м, Темникова — 200 м. Чикунова — обе дистанции».

Напомним, что на отборочном чемпионате России Мария Темникова в борьбе за второе место на 200 м опередила Ефимову. Вот только потом Юлия показала лучшие секунды сначала на чемпионате Европы, а потом и на одном из этапов «Маре Нострум». Сейчас ее лучший результат в сезоне — 2.21,86, у Марии — 2.22,76. Для призового места в Токио ориентировочно нужно плыть из 2.21. Личный рекорд Ефимовой — 2.19,41. На ЧМ-2019 она победила с 2.20,17.

Что касается 100 м, то на данный момент результат Юлии — 11-й в мировом рейтинге.