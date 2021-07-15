Российские пловцы отстранены от Игр в Токио из-за подмены данных

14 июля стало известно, что российские пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко не выступят на Олимпийских играх в Токио, куда оба смогли отобраться по спортивному принципу.

Об этом объявила сама Международная федерация плавания (FINA). Причиной такого решения стали манипуляции с базой данных (LIMS) Москвоской антидопинговой лаборатории в отношении этих спортсменов.

Данные о том, что файлы с их допинг-пробами были стерты, в FINA передало обрабатывающее базу данных Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Мы благодарны WADA (Всемирному антидопинговому агентству) за усердие в обеспечении чистой конкуренции в Токио. Мы быстро и внимательно следим за обработкой информации, предоставленной в результате работы отдела разведки и расследований WADA.

FINA полностью привержена защите чистых спортсменов и продвижению чистых соревнований на Олимпиаде", — приводит слова президента FINA Хусейна Аль Мусаллама пресс-служба организации.

Предполагалось, что Кудашев выступит в Токио-2020 на дистанции 200 м баттерфляем, а Андрусенко поплывет в эстафете 4×200 м вольным стилем.

Ситуацию уже прокомментировал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

«Мы получили соответствующую информацию от FINA, мы будем бороться за права наших спортсменов, чтобы они смогли выступить на Олимпиаде», — приводит слова Сальникова Sports.ru.

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При этом вероятность успешности этой борьбы выглядит крайне невысокой, поскольку оспорить отстранение на основании данный Московской антидопинговой лаборатории будет практически нереально.

Именно из-за манипуляций с базой LIMS российский спорт получил последнюю порцию санкций от Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA и в том числе остался без флага и гимна на двух ближайших Олимпиадах.

В WADA сразу говорили, что благодаря своему оборудованию, с помощью которого извлекали данные из лаборатории, смогут восстановить всю картину, и все спортсмены, информация о пробах которых была удалена или искажена, понесут наказание.

Весьма вероятно, что до старта Олимпийских игр станет известно об остранении кого-то еще из отечественных атлетов.

25-летний самарец Кудашев — чемпион Универсиады-2019 на своей коронной дистанции 200 м баттерфляем. Он является многократным чемпионом России и двукратным чемпионом Европы, а также призером чемпионата мира.

30-летняя Вероника Андрусенко, уроженка Волгоградской области, — также титулованная спортсменка. На Универсиаде в Казани в 2013 году она выиграла две золотых и пять серебряных медалей.

За карьеру она собрала россыпь наград чемпионата Европы на короткой воде, включая два золота, выиграла три серебра и одну бронзу чемпионатов мира на короткой воде.

Ну, а в стандартных 50-метровых бассейнах в ее активе есть по серебру и бронзе на чемпионатах мира и Европы — все в разных видах эстафет.

Напомним, в конце июня четырехлетнюю дисквалификацию от Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне получил трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян.

29-летний пловец был отстранен на четыре года и три месяца, но срок дисквалификации отсчитывается с 28 февраля 2020 года.

Изначально, спортсмен был дисквалифицирован вообще на восемь лет, однако Федеральный суд Швейцарии отменил это решение, так как один из рассматривавших дело судей в своих соцсетях допустил расистские высказывания в адрес Китая.

После этого все судьи, участвовавшие в первом слушании, подали в отставку, а CAS сформировал новый состав коллегии.

В 2018 году Сунь Ян разбил пробирку с собственной пробой на глазах посетивших его допинг-офицеров. Сначала он отказался от сдачи мочи, затем молотком разбил контейнер и достал из него пробу крови.