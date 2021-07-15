ОКР потребовал пояснения по бану пловцов перед Олимпиадой: «Речь идет о событиях, якобы имевших место 6 лет назад. Информация была доступна еще весной 2020-го»

Накануне стало известно, что Андрусенко и Кудашев отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Они попали под формулировку в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно санкций, применимых к российскому спорту по итогам дела против WADA.
«ОКР находится в ежедневном контакте с руководством Всероссийской федерации плавания, которая планирует оказать спортсменам всю необходимую помощь в сложившейся ситуации. Со своей стороны, ОКР также готов оказать содействие нашим спортсменам и ВФП в рамках имеющейся юридической процедуры.
Применение к спортсменам временного отстранения, к сожалению, на данный момент ставит под сомнение их участие в предстоящих Олимпийских играх в соответствии с действующими антидопинговыми правилами. Конечно, в том случае, если до момента начала соревнований, в которых Андрусенко и Кудашев должны были принять участие, их статус изменится, Олимпийский комитет России предпримет все необходимые меры для восстановления допуска указанных спортсменов к участию в Играх в Токио.
Вместе с тем, ОКР выражает недоумение тем фактом, что дисциплинарное производство в отношении российских спортсменов возбуждено непосредственно накануне Олимпийских игр и после истечения финального срока для подачи заявок на участие в Олимпийских играх.
Особенно вопиющей такая ситуация является с учетом того, что еще в апреле 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) публично объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов на основании базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории, и указанные дела должны были быть переданы в соответствующие международные спортивные федерации.
Таким образом, WADA и FINA еще год назад обладали необходимой (по их мнению) информацией для возбуждения данных дисциплинарных дел.
Остается только догадываться о том, что послужило причинами такой задержки — халатность или спланированные действия по лишению ОКР возможности полноценно использовать завоеванные олимпийские лицензии, так как после истечения срока подачи заявок замена спортсменов в финальном списке возможна исключительно по медицинским показаниям.
Мы планируем направить соответствующий запрос в FINA с требованием дать пояснения о причинах возбуждения дисциплинарного производства непосредственно накануне Олимпийских игр, учитывая, что необходимая для этого информация была доступна еще весной 2020 года", — говорится в заявлении на сайте ОКР.