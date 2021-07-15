ОКР потребовал пояснения по бану пловцов перед Олимпиадой: «Речь идет о событиях, якобы имевших место 6 лет назад. Информация была доступна еще весной 2020-го»

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Накануне стало известно, что Андрусенко и Кудашев отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Они попали под формулировку в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно санкций, применимых к российскому спорту по итогам дела против WADA.

«ОКР находится в ежедневном контакте с руководством Всероссийской федерации плавания, которая планирует оказать спортсменам всю необходимую помощь в сложившейся ситуации. Со своей стороны, ОКР также готов оказать содействие нашим спортсменам и ВФП в рамках имеющейся юридической процедуры.



Применение к спортсменам временного отстранения, к сожалению, на данный момент ставит под сомнение их участие в предстоящих Олимпийских играх в соответствии с действующими антидопинговыми правилами. Конечно, в том случае, если до момента начала соревнований, в которых Андрусенко и Кудашев должны были принять участие, их статус изменится, Олимпийский комитет России предпримет все необходимые меры для восстановления допуска указанных спортсменов к участию в Играх в Токио.

Вместе с тем, ОКР выражает недоумение тем фактом, что дисциплинарное производство в отношении российских спортсменов возбуждено непосредственно накануне Олимпийских игр и после истечения финального срока для подачи заявок на участие в Олимпийских играх.

Особенно вопиющей такая ситуация является с учетом того, что еще в апреле 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) публично объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов на основании базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории, и указанные дела должны были быть переданы в соответствующие международные спортивные федерации.

Таким образом, WADA и FINA еще год назад обладали необходимой (по их мнению) информацией для возбуждения данных дисциплинарных дел.