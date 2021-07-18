Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Форте
Дружба М
Футбол. Кубок России
1-й тайм
СтавАгроСоюз
Динамо Ставрополь
00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак Нч
Махачкала
10
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Биолог-Новокубанск
Туапсе
33
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Машук-КМВ
Ессентуки
20
Футбол. Первый дивизион
17.07
Факел
Велес
10
Все события
Фоторепортажи
21Англия впервые вышла в финал Евро
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Шесть пловцов сборной Польши на ОИ покинули Токио из-за ошибки федерации при подаче заявки

Шесть пловцов сборной Польши были отправлены домой с Олимпийских игр в Токио, едва прибыв в японский город.

Наверх
Источник: Reuters

Алисия Чурж, Бартош Пищорович, Александра Полянская, Матеуш Чованец, Доминика Коссаковска и Ян Холуб были первоначально включены в состав 23 пловцов сборной Польши на Олимпийские игры года в качестве участников эстафеты.

Федерация плавания Польши подтвердила, что пересмотренный олимпийский состав будет состоять всего из 17 спортсменов.

«Завтра будет опубликовано официальное заявление, содержащее всю информацию о сложившейся ситуации и о действиях федерации, связанных с утверждением состава», — говорится в заявлении федерации плавания Польши.

Польские пловцы негативно отреагировали на этот инцидент и уже подготовили письмо президенту федерации плавания с просьбой подать в отставку.

Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Арустамян: Бердыев не встречался ни с кем из РФС
Ферстаппена после столкновения с Хэмилтоном отправили в больницу
«Манчестер Юнайтед» одолел команду Уэйна Руни
Кучеров защищен своим клубом на драфте расширения, Овечкин — нет
«Урал» с минимальным счетом победил «Крылья Советов»
Российские гандболистки проиграли в финале чемпионата Европы
«Нижний Новгород» подписал экс-игрока «Зенита» и сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь