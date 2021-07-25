Российский олимпиец показал, как обмануть тест на ковид. Ну нельзя же так подставляться!

Утро каждого спортсмена на Олимпиаде в Токио начинается со сдачи теста на коронавирус, ведь любой случай заражения ставит под угрозу здоровье всех атлетов и даже само проведение Игр. Но, похоже, серьёзность ситуации осознают не все.

Известный российский пловец поделился с подписчиками способом обмануть тест. Но вместо благодарности за полезный совет получил массу критики и справедливые претензии от руководства.

И это Кирилл ещё легко отделался.

Российский пловец рассказал, как обмануть тест на коронавирус

«Я не с этой стороны хотел обратить на себя внимание», — признался многократный призёр чемпионатов мира по плаванию Кирилл Пригода, комментируя скандальную историю со своим участием.

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За день до открытия Олимпиады-2020 Кирилл опубликовал в своём «инстаграме» видео из аэропорта Токио, на котором показал подписчикам, как обмануть ПЦР-тест на коронавирус. Пловец прыснул в рот антисептическое средство. Ролик снят в шуточном стиле, однако юмор не оценили ни в Роспотребнадзоре, ни в руководстве российской делегации на Олимпиаде.

«Очень пугает, что спортсмены пользуются “Мирамистином” во время таких ответственных стартов. Обмануть тест невозможно! Вот тест на допинг найдёт “Мирамистин”, а тест на коронавирус ищет обломки РНК, и если они присутствуют в слюне, то он будет. Очередной фейк, который очков нам не добавляет», — рассказал ТАСС замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Строгий выговор за неуместную шутку

Осознал ошибку и сам Пригода. Пришлось публично извиняться. Через несколько часов после первого видео он опубликовал второе, в котором попросил прощения у партнёров и всей олимпийской команды.

«Шутка была глупой, тема совсем не для смеха. Я понял это поздно, да и обратил на себя внимание не с той стороны, с которой бы хотел, чем дал повод для всяких домыслов и обсуждений. Хочу заверить всех сомневающихся, что я строго следую всем правилам по борьбе с ковидом, соблюдаю все меры безопасности на Олимпиаде и делаю это беспрекословно, не допуская никаких нарушений», — сказал Пригода.

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К счастью, легкомысленный поступок одного из лидеров сборной России по плаванию не имел последствий со стороны организаторов Игр. А вот от представителей нашей делегации Кирилл вполне заслуженно получил строгий выговор. Конечно, будем надеяться, что в спортивном плане эта история с неуместным видео не отразится на выступлении Пригоды, но всё равно непонятно: как же можно так подставляться? Все участники Олимпиады находятся под тотальным контролем, а российские — под двойным.

Оргкомитет Олимпиады предпринимает беспрецедентные меры, чтобы Игры проходили в безопасной среде. Пока процент положительных тестов в олимпийском периметре не превышает 0,02%, а из российских спортсменов не выявлено ни одного заболевшего.

И хочется верить, что это не благодаря вредным советам Пригоды.