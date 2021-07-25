Российский олимпиец показал, как обмануть тест на ковид. Ну нельзя же так подставляться!
За неуместное видео пловец Кирилл Пригода получил строгий выговор. Пришлось публично извиняться перед всей сборной.
За неуместное видео пловец Кирилл Пригода получил строгий выговор. Пришлось публично извиняться перед всей сборной.
Утро каждого спортсмена на Олимпиаде в Токио начинается со сдачи теста на коронавирус, ведь любой случай заражения ставит под угрозу здоровье всех атлетов и даже само проведение Игр. Но, похоже, серьёзность ситуации осознают не все.
Известный российский пловец поделился с подписчиками способом обмануть тест. Но вместо благодарности за полезный совет получил массу критики и справедливые претензии от руководства.
И это Кирилл ещё легко отделался.
«Я не с этой стороны хотел обратить на себя внимание», — признался многократный призёр чемпионатов мира по плаванию Кирилл Пригода, комментируя скандальную историю со своим участием.
За день до открытия Олимпиады-2020 Кирилл опубликовал в своём «инстаграме» видео из аэропорта Токио, на котором показал подписчикам, как обмануть
«Очень пугает, что спортсмены пользуются “Мирамистином” во время таких ответственных стартов. Обмануть тест невозможно! Вот тест на допинг найдёт “Мирамистин”, а тест на коронавирус ищет обломки РНК, и если они присутствуют в слюне, то он будет. Очередной фейк, который очков нам не добавляет», — рассказал ТАСС замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Осознал ошибку и сам Пригода. Пришлось публично извиняться. Через несколько часов после первого видео он опубликовал второе, в котором попросил прощения у партнёров и всей олимпийской команды.
«Шутка была глупой, тема совсем не для смеха. Я понял это поздно, да и обратил на себя внимание не с той стороны, с которой бы хотел, чем дал повод для всяких домыслов и обсуждений. Хочу заверить всех сомневающихся, что я строго следую всем правилам по борьбе с ковидом, соблюдаю все меры безопасности на Олимпиаде и делаю это беспрекословно, не допуская никаких нарушений», — сказал Пригода.
К счастью, легкомысленный поступок одного из лидеров сборной России по плаванию не имел последствий со стороны организаторов Игр. А вот от представителей нашей делегации Кирилл вполне заслуженно получил строгий выговор. Конечно, будем надеяться, что в спортивном плане эта история с неуместным видео не отразится на выступлении Пригоды, но всё равно непонятно: как же можно так подставляться? Все участники Олимпиады находятся под тотальным контролем, а российские — под двойным.
Оргкомитет Олимпиады предпринимает беспрецедентные меры, чтобы Игры проходили в безопасной среде. Пока процент положительных тестов в олимпийском периметре не превышает 0,02%, а из российских спортсменов не выявлено ни одного заболевшего.
И хочется верить, что это не благодаря вредным советам Пригоды.
Алексей Адамов