Россиянин Малютин — 5-й на дистанции 200 м кролем на ОИ-2020. Золото у британца Дина
Российский пловец Мартин Малютин занял пятое место в финальном заплыве на дистанции 200 м вольным стилем в рамках летних Олимпийских игр в Токио.
Российский пловец Мартин Малютин занял пятое место в финальном заплыве на дистанции 200 м вольным стилем в рамках летних Олимпийских игр в Токио.
Золото выиграл британец Том Дин. Серебряным призёром стал его соотечественник Данкан Скотт. Бронза досталась бразильцу Фернандо Муленбергу Шефферу.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 200 м вольным стилем
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.