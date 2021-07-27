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05:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Россиянин Малютин — 5-й на дистанции 200 м кролем на ОИ-2020. Золото у британца Дина

Российский пловец Мартин Малютин занял пятое место в финальном заплыве на дистанции 200 м вольным стилем в рамках летних Олимпийских игр в Токио.

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Золото выиграл британец Том Дин. Серебряным призёром стал его соотечественник Данкан Скотт. Бронза досталась бразильцу Фернандо Муленбергу Шефферу.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 200 м вольным стилем

  1. Том Дин (Великобритания) — 1.44,22.
  2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.44,26.
  3. Фернандо Муленберг Шеффер (Бразилия) — 1.44,66
    …5. Мартин Малютин (Россия) — 1.45,01.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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