Белорусская чемпионка мира: ОИ-2020 показывают — спорта в стране нет. Он будет умирать

По мнению Герасимени, белорусский спорт и дальше будет умирать.
По состоянию на данный момент белорусские спортсмены завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на ОИ-2020.
«Мы следим за тем, как когда-то у нас было по 20 медалей на Олимпийских играх и как медленно мы скатываемся. Сейчас у нас только две медали. Да, возможно, будет ещё несколько. Возможно, не будет. Этого никто не знает. Но мы понимаем уровень, на который скатились в последние 16 лет.
Развития спорта в стране нет. Командных видов спорта практически нет, потому что содержать их очень дорого. Эти Олимпийские игры показывают, что спорта в стране нет и он будет умирать и дальше, — приводит слова Герасимени by.tribuna.com, ссылаясь на YouTube-канал Charter97video.