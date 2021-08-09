Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.08
Эльче
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
16.08
Вильярреал
Гранада
00
Футбол. Премьер-лига
16.08
Сочи
Химки
30
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Брённбю
Футбол. Еврокубки
22:00
Шериф
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Монако
Шахтер Д
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
30Ничья «Локо» и «Зенита»
9 августа, источник: Чемпионат.com

Евгений Рылов: Не чувствую себя легендой

Двукратный олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио в плавании на дистанциях 100 и 200 метров на спине Евгений Рылов заявил, что не считает себя легендой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я себя не чувствую легендой. Как это надо чувствовать? Просто это была моя мечта, к которой я стремился. Я не хотел быть легендарным, я просто хотел стать лучшим на спине, и я это сделал. Виктор Борисович Авдиенко после первой медали сказал, что я стал олимпийским чемпионом, а после второй награды, что я стал легендой. Я частично не совсем понял, что он имел в виду. Поэтому вот так», — приводит слова Рылова сайт «Матч ТВ».

Кроме двух золотых наград Токио, в активе 24-летнего Рылова бронза Игр-2016 на 200 метров на спине и серебро Олимпиады-2020 в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Карпин: Прошу поддержать ребят. Если надо хейтить — давайте меня
Орлов: Дзюба никакой, Соболев деградирует. Логичное решение
Карпин прав по Дзюбе и Соболеву, но у России дыра в опорной зоне
2+1 c "Химками". Ивелин Попов блестяще вернулся после травмы
Стало известно, за какую сумму ЦСКА отпустит Влашича в «Милан»
Ляич отказался переходить в московский «Спартак» из-за девушки
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь