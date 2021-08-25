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12:31 (мск), источник: ТАСС

Пловчиха Шабалина принесла сборной России первое золото на Паралимпиаде в Токио

Россиянка победила на стометровке баттерфляем с мировым рекордом.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м баттерфляем.

Она преодолела дистанцию за 1 минуту 03,59 секунды, обновив собственный мировой рекорд (1.03,68), который был установлен в 2019 году. Серебро завоевала австралийка Пейдж Леонхардт (1.05,48), бронзу — ее соотечественница Руби Сторм (1.06,50). Спортсменки выступали в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями.

Шабалиной 26 лет, она является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Она начала заниматься плаванием в 2002 году в Челябинске, также пробовала свои силы в фигурном катании. Входит в паралимпийскую сборную России с 2014 года.

Эта золотая медаль стала первой для сборной России на Паралимпиаде в Токио. Ранее в среду Владимир Даниленко стал бронзовым призером в плавании на дистанции 100 м на спине. Сборная России занимает шестое место в общем зачете, лидирует сборная Австралии (4−1−3), второе место занимают китайцы (3−1−2), третье — британцы (1−3−1).

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.

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