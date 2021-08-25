Пловец Жданов с мировым рекордом завоевал золото на Паралимпиаде

Жданов победил с мировым рекордом — 46,49 секунды, побив достижение итальянца Эфрема Морелли (47,49). Второе место занял испанец Мигель Луке (+2,59), третье — японец Такаюки Судзуки (+2,83). Другой представитель России Максим Емельянов стал пятым (+4,14).

Это второе золото для сборной России на Паралимпиаде в Токио, первое завоевала Валерия Шабалина в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14.