Россияне завоевали три золота в первый медальный день Паралимпиады в Токио
ТОКИО, 25 авг — РИА Новости. Российские паралимпийцы завоевали три золотых, одну серебряную и две бронзовых награды в первый медальный день Паралимпиады в Токио.
ТОКИО, 25 авг — РИА Новости. Российские паралимпийцы завоевали три золотых, одну серебряную и две бронзовых награды в первый медальный день Паралимпиады в Токио.
Все российские медали были завоеваны в плавании. Первое золото Паралимпиады для сборной России принесла Валерия Шабалина на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14. Кроме нее, обладателями наград высшей пробы стали Роман Жданов на 50-метровке брассом в классе SB3 и Анастасия Гонтарь на 50 метров вольным стилем в классе S10.
Серебро завоевал Андрей Николаев на 100-метровке вольным стилем в классе S8, бронзу — Дарья Пикалова на 100-метровке баттерфляем в классе S13 и Владимир Даниленко на дистанции 100 метров на спине в классе S2, принесший сборной России первую медаль на Паралимпиаде в Токио.
Женская сборная России в турнире по голболу на Паралимпиаде обыграла сборную Канады со счетом 5:1.
Сборная России с шестью медалями занимает третье место в командном зачете Паралимпийских игр. Первыми идут австралийцы — 6 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых медали. На второй строчке находится команда Китая — 5−1−2.