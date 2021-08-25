Россияне завоевали три золота в первый медальный день Паралимпиады в Токио

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Все российские медали были завоеваны в плавании. Первое золото Паралимпиады для сборной России принесла Валерия Шабалина на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14. Кроме нее, обладателями наград высшей пробы стали Роман Жданов на 50-метровке брассом в классе SB3 и Анастасия Гонтарь на 50 метров вольным стилем в классе S10.

Серебро завоевал Андрей Николаев на 100-метровке вольным стилем в классе S8, бронзу — Дарья Пикалова на 100-метровке баттерфляем в классе S13 и Владимир Даниленко на дистанции 100 метров на спине в классе S2, принесший сборной России первую медаль на Паралимпиаде в Токио.

Женская сборная России в турнире по голболу на Паралимпиаде обыграла сборную Канады со счетом 5:1.