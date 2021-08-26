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14:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пловец Калина завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио

ТОКИО, 26 авг — РИА Новости. Российский пловец Андрей Калина выиграл золотую медаль Паралимпиады в Токио на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.

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Калина преодолел дистанцию за 1 минуту 7,24 секунды, второе место у испанца Оскара Сальгеро Галистео с отставанием 2,67 секунды. Третий — китаец Ян Гуанлун (+3,24).

Еще один россиянин Даниил Смирнов занял пятое место (+4,21).

Медаль Калины стала для сборной России пятой золотой и 14-й в сумме на Паралимпийских играх.

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