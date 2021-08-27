Россия завоевала 9 медалей и осталась на третьей строчке в зачете Паралимпиады

В копилке российской команды прибавилось три золотых, две серебряных и четыре бронзовых награды.

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Золотые медали сегодня завоевали пловчиха Валерия Шабалина на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14, шпажисты Максим Шабуров, Артур Юсупов и Александр Кузюков в командном первенстве, а также Альбер Хинчагов в толкании ядра в классе F37.

Серебряные награды сегодня получили пловчиха Дарья Пикалова на дистанции 100 метров на спине в классе S13 и легкоатлет Андрей Вдовин в беге на дистанции 100 метров в классе T37.

Первую бронзу в дзюдо на Паралимпиаде в Токио принесла Виктория Потапова. Кроме того, бронзу выиграли пловец Вячеслав Емельянцев на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14, дзюдоистка Алеся Степанюк в весе до 52 кг, а также шпажистки Виктория Бойкова, Алена Евдокимова и Юлия Майя командных соревнованиях.