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20:30 (мск), источник: Московский комсомолец

Россия завоевала 9 медалей и осталась на третьей строчке в зачете Паралимпиады

За третий день Паралимпийских Игр в Токио спортсмены сборной России завоевали 9 медалей.

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Источник: РИА "Новости"

В копилке российской команды прибавилось три золотых, две серебряных и четыре бронзовых награды.

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Золотые медали сегодня завоевали пловчиха Валерия Шабалина на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14, шпажисты Максим Шабуров, Артур Юсупов и Александр Кузюков в командном первенстве, а также Альбер Хинчагов в толкании ядра в классе F37.

Серебряные награды сегодня получили пловчиха Дарья Пикалова на дистанции 100 метров на спине в классе S13 и легкоатлет Андрей Вдовин в беге на дистанции 100 метров в классе T37.

Первую бронзу в дзюдо на Паралимпиаде в Токио принесла Виктория Потапова. Кроме того, бронзу выиграли пловец Вячеслав Емельянцев на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14, дзюдоистка Алеся Степанюк в весе до 52 кг, а также шпажистки Виктория Бойкова, Алена Евдокимова и Юлия Майя командных соревнованиях.

К концу третьего дня Паралимпиады Россия остается на третьей строчке в неофициальном медальном зачете, имея 26 медалей — девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых. У Великобритании, занимающей вторую строчку, 26 наград (9−10−9). Лидирует в медальном зачете Китай с 45-ю наградами (20−11−14).

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