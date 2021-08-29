Россияне завоевали 12 медалей в пятый день Паралимпийских игр в Токио
ТОКИО, 29 авг — РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 12 медалей, две из которых — золотые, в пятый соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио.
ТОКИО, 29 авг — РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 12 медалей, две из которых — золотые, в пятый соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио.
Паралимпийскими чемпионами в воскресенье стали Денис Гнездилов в толкании ядра (класс F40) и Дмитрий Черняев в плавании на 100 метров брассом (класс SB4). Серебряные медали завоевали пловцы Денис Тарасов (50 м вольным стилем, класс S9) и Анна Крившина (50 м вольным стилем, S13).
Бронзовые медали взяли Степанида Артахинова и Баир Шигаев в смешанном командном турнире по стрельбе из блочного лука, бегуны Роман Тарасов (100 м, Т12) и Виталий Гриценко (400 м, Т53), прыгунья в длину Анна Сапожникова (Т37), дзюдоист Анатолий Шевченко (до 100 кг), пловцы Владимир Даниленко (200 м вольным стилем, S2) и Юлия Шишова (50 м на спине, S3), а также Вера Муратова в пауэрлифтинге (до 79 кг).
Женская команда России по голболу в воскресенье уступила сборной Австралии со счетом 1:4. Мужская команда России по волейболу сидя, в свою очередь, переиграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3−0.
В медальном зачете Паралимпиады сборная России идет на четвертом месте, в копилке российской команды 52 награды различной пробы (15 золотых, 9 серебряных, 28 бронзовых медалей). Лидирует в зачете сборная Китая (45−29−29), второй идет сборная Великобритании (23−19−18), а третьей — команда США (15−16−9).