Антирекорд по медалям, две жертвы коронавируса и шестнадцатикратный Бокий. Как для Беларуси завершилась Паралимпиада

План, который был невыполним

Перед представителями отечественного спорта накануне этих Игр стояла четкая задача — завоевание десяти наград. Иначе говорят, не ударить в грязь лицом настолько, чтобы их количество не стало в суверенной истории антирекордным. Напомним, доселе с наименьшим числом медалей наша делегация возвращалась с Лондона и Рио девять и пят лет назад соответственно. Тогда оба раза параатлеты в общей сложности брали ровнехонько десять.

Вот и сейчас эта планка была взята в качестве задачи-минимум. Хотя в реальности была пределом, максимумом, который в принципе и только был бы возможен, если бы абсолютно все паралимпийцы, завоевавшие лицензии, показали все лучшее, на что способны, именно на токийских спортивных ристалищах. Собственно, и количество участников от нашей страны, неуклонно сокращающееся (изначально 19 в Токио-2020), и осязаемость пьедестала, исходя из прежних результатов, прямо об этом говорили.

Так что шаг назад с точки зрения призовых мест для тех, кто в достаточной степени глубоко в теме и не питал лишних иллюзий, явился вполне предсказуемым. Семь медалей — пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая награды. Металл высшей пробы принес исключительно Игорь Бокий, серебро — его коллега-пловец Егор Щелканов, бронзу — прыгунья Елизавета Петренко. Вот что и имеем.

Коронавирус не миновал

Несмотря на успешное проведение Олимпиады в условиях коронавируса, токийские власти выражали немалую тревогу относительно ближайших двух недель, на которые была запланирована Паралимпиада. Во-первых, аукается массовое скопление приезжих зачастую с некоторым опозданием, и ПИ, а вернее — ее сроки, представляли известную опасность. Во-вторых, параатлеты — это иной уровень беспрецедентных мер предосторожности, ибо, невзирая на их увлечение спортом, это другая степень порядка (или непорядка) со здоровьем. Наконец, в-третьих: по миру зашагал новый штамм «ковида». Утверждается, что более опасный — как быстрее распространяющийся, так и более смертельный.

Короче говоря, коронавирусные сводки в конце августа — начале сентября были в приоритете. И, надо признать, с проблемой японцы справились почти идеально. Если по ходу Олимпиады в общей сложности было зафиксировано 436 случая заражения «ковидом» среди участников соревнований, официальных лиц и их обслуживающего персонала, то в течение Паралимпиады таковых насчитался 301.

Жаль только, не обошли неприятности стороной белорусскую сборную. В ее рядах были зафиксированы два случая инфицирования — оба перед самым стартом, еще до церемонии открытия. Жертвами заражения стали пловцы Максим Вашкевич и Григорий Зудилова, выступающие в классе S12 (проблемы со зрением средней степени тяжести) и S11 (тотальная слепота). Первый планировал стартовать на четырех дистанциях, второй — на трех. Благо Вашкевич все же успел отбыть десятидневный карантин к заключительному дню плавательной программы, который состоялся в пятницу, и остаться в заявке на стометровку баттерфляем, где занял итоговое 7-е место. А вот Зудилов, выходит, слетал, к сожалению, в Страну восходящего солнца вовсе зря.

Пять золотых Бокия

Многие гадают и недоумевают, в чем его интерес. Игорь Бокий выступил на третьей Паралимпиаде и на третьей кряду завоевал как минимум пять наград высшей пробы. В отличие от Рио-2016 здесь он стартовал не на семи, а на шести дистанциях. Тем не менее улов все равно поражает — пять золотых «кругляшей».

Почти в каждой из дисциплин, где Бокий в результате праздновал успех, он превосходил конкурентов за явным преимуществом. Показывал лучшее время на предварительной стадии и только «сбрасывал» с него секунды в финале. Не вышло попасть на пьедестал только в одном виде программы — на стометровке брассом, где Игорь приплыл к финишу пятым.

Однако актив в пять золотых все равно принес Бокию порядка 230 тысяч долларов. За каждый олимпийский титул государство одаривает паралимпийцев суммой, которая втрое меньше, нежели за олимпийское чемпионство. Вот и сосчитайте, насколько более состоятельным, чем любой атлет, не имеющий никаких вопросов по здоровью, стал Бокий.

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