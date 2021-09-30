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13:35 (мск), источник: Газета.Ру

Пловчиху Ефимову обвинили в отсутствии патриотизма

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своем Instagram пост, который вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников спортсменки.

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12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Трехкратный призер олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию поделилась снимком праздничного мероприятия в Санта-Барбаре.

На фотографии Ефимова позирует в вечернем платье. Большая часть фанатов оценила внешний вид спортсменки, однако некоторые обвили спортсменку в отсутствии патриотизма.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сложно выигрывать у американцев, когда так любишь Калифорнию», — написал под публикацией один из пользователей. Другой комментатор спросил у спортсменки, получила она уже американское гражданство или только имеет вид на место жительства.

Ефимова переехала в Калифорнию в 2011 году. С тех пор российская спортсменка живет и тренируется в США. Ефимова взяла бронзу на дистанции 100 метров брассов на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а спустя четыре года на Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала два серебра в заплывах на 100 и 200 метров. На прошедшей Олимпиаде в Токио спортсменка осталась без награды.

Ранее сообщалось, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев провел заплыв с Ефимовой. Соревнование проходило в 25-метровом бассейне. Хоккеист плыл самым быстрым стилем — кролем, а Ефимова — брассом, который считается самым медленным стилем. Победу одержала трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию.

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