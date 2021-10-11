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12:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юлия Ефимова покорила Гавайские острова и подписчиков новым фото

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова продолжает демонстрировать подписчикам в Instagram красоты Соединенных Штатов Америки.

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12
фотографий
12
фотографий

В этот раз 29-летняя спортсменка вспомнила, как прекрасно отдохнула на Гавайских островах.

Сногсшибательной пловчихе посчастливилось отдохнуть на острове Оаху и поблистать перед камерой в новом соблазнительном купальнике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянка собрала десятки восторженных комментариев на разных языках мира.

Ефимова не приняла участие на этапе Кубка мира в Берлине, который прошел 1—3 октября.

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