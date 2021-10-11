Юлия Ефимова покорила Гавайские острова и подписчиков новым фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова продолжает демонстрировать подписчикам в Instagram красоты Соединенных Штатов Америки.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова продолжает демонстрировать подписчикам в Instagram красоты Соединенных Штатов Америки.
В этот раз 29-летняя спортсменка вспомнила, как прекрасно отдохнула на Гавайских островах.
Сногсшибательной пловчихе посчастливилось отдохнуть на острове Оаху и поблистать перед камерой в новом соблазнительном купальнике.
Россиянка собрала десятки восторженных комментариев на разных языках мира.
Ефимова не приняла участие на этапе Кубка мира в Берлине, который прошел