Ефимова взяла золото на стометровке брассом на этапе КМ в Казани, австралиец Чалмерс установил мировой рекорд

Второй и третий результат также у россиянок: Виталины Симоновой (1:04,57) и Татьяны Белоногофф (1:05,42).

У мужчин на дистанции 100 метров вольным стилем австралиец Кайл Чалмерс установил мировой рекорд, пройдя дистанцию за 44,84 секунды. Второе и третье места у россиян Владимира Морозова (46,32) и Климента Колесникова (46,35).