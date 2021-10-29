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20:02 (мск), источник: Матч ТВ

Ефимова взяла золото на стометровке брассом на этапе КМ в Казани, австралиец Чалмерс установил мировой рекорд

Российская пловчиха Юлия Ефимова стала первой на дистанции 100 метров брассом с результатом 1 минута 04,56 секунды.

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Источник: РИА "Новости"

Второй и третий результат также у россиянок: Виталины Симоновой (1:04,57) и Татьяны Белоногофф (1:05,42).

У мужчин на дистанции 100 метров вольным стилем австралиец Кайл Чалмерс установил мировой рекорд, пройдя дистанцию за 44,84 секунды. Второе и третье места у россиян Владимира Морозова (46,32) и Климента Колесникова (46,35).

Российский пловец Алексей Ртищев стал первым на дистанции 1500 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Казани. Ртищев победил со временем 14 минут 47,27 секунды. Вторым стал венгр Акош Кальмар (14.48,26), третьим — россиянин Сергей Семенов (14.58.17).

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