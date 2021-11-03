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19:40 (мск), источник: Московский комсомолец

Российский пловец Колесников установил новый рекорд чемпионатов Европы

21-летний россиянин Климент Колесников занял первое место на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров на спине.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен финишировал за 22,47 секунды, что является рекордом для европейских чемпионатов.

Колесников побил свой же полуфинальный результат, составивший 22,57 секунд.

Серебро взял итальянец Микеле Ламберти (+0,18), бронзу — представитель Румынии Роберт Глинта (+0,27). Россиянин Павел Самусенко финишировал четвертым (+0,34).

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