Российский пловец Колесников установил новый рекорд чемпионатов Европы
21-летний россиянин Климент Колесников занял первое место на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров на спине.
21-летний россиянин Климент Колесников занял первое место на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров на спине.
Спортсмен финишировал за 22,47 секунды, что является рекордом для европейских чемпионатов.
Серебро взял итальянец Микеле Ламберти (+0,18), бронзу — представитель Румынии Роберт Глинта (+0,27). Россиянин Павел Самусенко финишировал четвертым (+0,34).