Илья Шиманович на чемпионате Европы по плаванию завоевал серебряную медаль

С результатом 55,77 сек. Шиманович уступил итальянцу Николо Мартиньени (55,63 сек.). Бронзовая награда досталась нидерландскому спортсмену Арно Камминга — 55,79 сек.
Белоруска Анастасия Шкурдай заняла шестое место в финале дистанции 100 м комплексным плаванием. Первое место среди девушек досталось Алиции Тхож из Польши (57,82 сек.), второе — у россиянки Марии Каменевой (57,83 сек.), третье — у Сары Шестрем из Швеции (58,05 сек.).
Беларусь на чемпионате представляют Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Григорий Пекарский, Анастасия Коряковская и Виктор Стаселович.
Чемпионаты Европы в 25-метровом бассейне проводятся по нечетным годам. Белорусские пловцы, как правило, показывают неплохой результат на «короткой воде».
Илья Шиманович — призер чемпионатов Европы и мира в эстафете и на 100-метровой дистанции в 25-метровом бассейне и является обладателем мирового рекорда в этой дисциплине. В ходе летних Олимпийских игр в Токио белорус вышел в финал, однако в решающем заплыве стал лишь восьмым.