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15:05 (мск), источник: ТАСС

Сборную России лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы по плаванию

Россияне нарушили правила очередности.

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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Сборная России лишена серебряной медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани в смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем из-за нарушения правила очередности. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Эстафетная команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой выступила не в том порядке, который был указан в стартовом протоколе, тем самым нарушив правила проведения эстафеты. Пловцы были дисквалифицированы и лишены второго места после протеста сборной Польши. После удовлетворения протеста польские спортсмены стали бронзовыми призерами. Первыми стали пловцы из Нидерландов, вторыми — итальянцы.

«Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», — сказал главный тренер команды России Сергей Чепик.

Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете, в активе российских пловцов восемь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Далее идут спортсмены из Нидерландов (6−4−5), на третьей строчке располагается команда Италии (4−13−7).

Чемпионат Европы завершится 7 ноября.

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