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01:18 (мск), источник: Реальное время

Белорусский пловец повторил рекорд мира на чемпионате Европы на короткой воде

Белорусский пловец Илья Шиманович победил на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Шиманович проплыл за 25,25 секунды. Таким образом, он повторил рекорд мира, установленный пловцом из ЮАР Кэмероном ван дер Бургом в ноябре 2009 года.

Второе место — у турка Эмре Сакчи (25,39), третье — у итальянца Николо Мартиненги (25,54). Россияне Кирилл Стрельников (26,03) и Олег Костин (26,10) заняли 5-е и 6-е места.

Напомним, сборную России дисквалифицировали и лишили серебра в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

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