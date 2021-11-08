Белорусский пловец повторил рекорд мира на чемпионате Европы на короткой воде

Шиманович проплыл за 25,25 секунды. Таким образом, он повторил рекорд мира, установленный пловцом из ЮАР Кэмероном ван дер Бургом в ноябре 2009 года.

Второе место — у турка Эмре Сакчи (25,39), третье — у итальянца Николо Мартиненги (25,54). Россияне Кирилл Стрельников (26,03) и Олег Костин (26,10) заняли 5-е и 6-е места.