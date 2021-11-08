Победили на короткой воде. Российские пловцы выиграли медальный зачет чемпионата Европы

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Российские пловцы выиграли медальный зачет на домашнем чемпионате Европы на короткой воде в Казани. Сборная России завоевала больше всех золотых медалей на третьем подряд европейском первенстве.

На счету хозяев соревнований 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Второе место в медальном зачете заняла команда Нидерландов (8−5−5), третье — сборная Италии (7−18−10). Пока самым успешным для россиян является чемпионат Европы в Глазго, проходивший в декабре 2019 года, — 13 золотых медалей.

Три золотые награды в Казани выиграл олимпийский призер Токио Климент Колесников — в заплывах 100 м вольным стилем, 50 и 100 м на спине. Всего же на его счету 13 золотых наград чемпионатов Европы. Анастасия Кирпичникова победила на дистанциях 400 м, 800 м и 1 500 м вольным стилем.

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Илья Бородин, который летом не смог поехать на Олимпиаду из-за заражения коронавирусом, победил в воскресенье на дистанции 400 м комплексным плаванием. «Думаю, [устал] больше ментально, чем физически. Мне нормально. Было тяжело возвращаться плавать. Сейчас все хорошо. С тренером пережили вместе и дальше работаем», — отметил он после заплыва.

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Чемпионами Европы также стали Евгения Чикунова (200 м на спине), Светлана Чимрова (200 м баттерфляем), женская сборная России в эстафете 4×50 м вольным стилем, а также в комбинированной эстафете 4×50 м. Серебряными призерами стали Анна Егорова (400 м вольным стилем), Чикунова (100 м брассом), Мария Темникова (200 м брассом, 100 м комплексом) и мужская сборная России (комбинированная эстафета 4×50 м). Бронзовые награды на счету Владимира Морозова (50 м вольным стилем), Владислава Гринева (100 м вольным стилем), Михаила Доринова (200 м брассом), Егора Павлова (200 м баттерфляем), Марии Каменевой (50 м вольным стилем), Ники Годун (50 м брассом), мужской сборной России (эстафета 4×50 м вольным стилем), а также сборной России в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м.

Лишились серебра в эстафете из-за ошибки

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов в Казани выиграл только бронзу в эстафете 4×50 м вольным стилем. Спортсмен рассказал, что был не очень хорошо готов к этому чемпионату. Рылов должен был плыть в финале на дистанции 200 м на спине. Однако перед заплывом снялся из-за недавно перенесенной простуды.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников остался доволен итогами чемпионата. «По золотым медалям мы впереди всех. Ребята молодцы, показывали высокие результаты. У нас отсутствовало восемь лидеров, по разным причинам не участвовали в чемпионате, но от этого он беднее не стал», — сказал Сальников после турнира.

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Глава федерации отметил Кирпичникову. «Она поразила всех своими намерениями биться за мировой рекорд, это почти удалось. Я видел, как она страдала от того, что не хватило доли секунды, но это говорит о бойцовском характере, я думаю, ей рекорды покорятся», — сказал он.

Российских пловцов лишили серебряных медалей в смешанной эстафете по итогам воскресного заплыва из-за того, что команда в составе Владимира Морозова, Колесникова, Арины Сурковой и Каменевой выступила не в том порядке, который был указан в стартовом протоколе. Лишение наград произошло после протеста сборной Польши, которая стала бронзовым призером, эстафету же выиграли нидерландцы.

По словам главного тренера сборной России Сергея Чепика, ошибку допустил Колесников, который вышел на старт первым вместо Морозова. «Спортсменов у меня порядка 50 человек, все хотят плыть, надо всех просчитывать, своего спортсмена и соперника, чтобы понять, кто кого может обыграть. Мы сначала Климу сказали, что ты плывешь первый, а потом сказали, что ты плывешь второй. Он всегда начинает комбинированную эстафету, видимо, у него в подкорке осталось, что он первый», — сказал Чепик.