Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Барыс
Хоккей. НХЛ
19.11
Баффало
Калгари
Хоккей. НХЛ
19.11
Монреаль
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
19.11
Оттава
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
19.11
Торонто
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
19.11
Филадельфия
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
19.11
Флорида
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
19.11
Миннесота
Даллас
Хоккей. НХЛ
19.11
Сент-Луис
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Вашингтон
02
Хоккей. НХЛ
19.11
Аризона
Коламбус
Хоккей. НХЛ
19.11
Эдмонтон
Виннипег
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Чикаго
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Колорадо
24
Все события
15:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Пловчиха Ефимова назвала печальным уровень жизни в России за пределами Москвы

Пловчиха Юлия Ефимова рассказала о поездке на родину в город Волгодонск Ростовской области. Историей трехкратная призерка Олимпийских игр поделилась с «Матч ТВ».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ефимова осталась расстроена после посещения родного города. «Как выезжаешь из Москвы, понимаешь, какой печальный уровень жизни во всей России», — поделилась спортсменка. Ефимова отметила, что в городе много грязи и бездомных собак, нескольким из которых она смогла найти новый дом. При этом спортсменка уточнила, что была счастлива вернуться в свою комнату, встретиться с подругами и потренироваться с отцом в бассейне.

Ефимова призналась, что решила съездить домой из-за праздничных дней в ноябре. Плавать в Москве было негде, а в Волгодонске разрешили тренироваться в бассейне. «Там мне всегда рады», — сказала пловчиха.

Ранее Ефимова рассказала, что к ней часто обращаются с просьбой дать индивидуальные уроки. Россиянка отметила, что ей предлагали гонорар в районе тысячи долларов за урок. Однако она не восприняла эти разговоры всерьез.

 Месси отреагировал на назначение Хави главным тренером «Барселоны»
Нурмагомедов показал подготовку к последнему бою в карьере
Фоторепортажи
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь