Против российской пловчихи завели уголовное дело после конфликта из-за маски

Спортсменка подозревается в оскорблении сотрудников полиции в аэропорту Пулково, задержавших заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина за отказ надеть маску. В отношении пловчихи возбуждено дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Она находится под подпиской о невыезде.

По информации следствия, Ильин якобы оказал неповиновение в ответ на требования полицейских надеть маску, в связи с чем к нему применили силу. В ответ на это 29-летняя Симонова, которая должна была вылететь с тренером, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД в Пулково.