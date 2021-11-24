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13:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Против российской пловчихи завели уголовное дело после конфликта из-за маски

Управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело против российской пловчихи Виталины Симоновой. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка подозревается в оскорблении сотрудников полиции в аэропорту Пулково, задержавших заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина за отказ надеть маску. В отношении пловчихи возбуждено дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Она находится под подпиской о невыезде.

По информации следствия, Ильин якобы оказал неповиновение в ответ на требования полицейских надеть маску, в связи с чем к нему применили силу. В ответ на это 29-летняя Симонова, которая должна была вылететь с тренером, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД в Пулково.

Симонова рассказала о задержании Ильина ранее 23 ноября. По ее словам, стражи порядка повалили 63-летнего тренера на пол, скрутили и заковали в наручники. Причиной стал его отказ надеть маску.

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