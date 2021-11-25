Тренер Ильин сорвал заседание в суде, снова отказавшись надеть маску

Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Витязь
Футбол. Еврокубки
18:30
Кайрат
Базель
Футбол. Еврокубки
18:30
Флора
Партизан
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Оттава
63
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
06:00
Аризона
Эдмонтон
35
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Торонто
26
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Каролина
21
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Спартак
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Анахайм
52
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Локомотив
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:45
Мидтьюлланн
Брага
Футбол. Еврокубки
20:45
Црвена Звезда
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:45
Байер
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Бетис
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Генк
Футбол. Еврокубки
20:45
Рапид В
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
ХИК
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Хайфа
Унион Б
Футбол. Еврокубки
20:45
Линколн
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:45
Слован Бр
ПАОК
Футбол. Еврокубки
20:45
Мура
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Омония
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Вегас
25
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Рейнджерс
14
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Сент-Луис
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Бостон
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Монреаль
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Виннипег
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Миннесота
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Ванкувер
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Филадельфия
ОТ
21
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Брённбю
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Монако
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Легия
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Айнтрахт Ф
Антверпен
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Анортосис Фамагуста
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
23:00
Буде-Глимт
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
Раннерс
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
Яблонец
АЗ
Футбол. Еврокубки
24.11
Брюгге
РБ Лейпциг
05
Футбол. Еврокубки
24.11
Манчестер Сити
ПСЖ
21
Футбол. Еврокубки
24.11
Ливерпуль
Порту
20
Футбол. Еврокубки
24.11
Атлетико
Милан
01
Футбол. Еврокубки
24.11
Спортинг
Боруссия Д
31
Футбол. Еврокубки
24.11
Шериф
Реал
03
Все события
Фоторепортажи
306:0! Россия разгромила Кипр
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Ильин сорвал заседание в суде, снова отказавшись надеть маску

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга повторно отложил рассмотрение протокола об административном правонарушении за отказ надеть маску в отношении заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина из-за его отказа использовать средства индивидуальной защиты в зале суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Наверх
Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Читайте также
«Вы что творите?» Полиция жёстко задержала заслуженного тренера России по плаванию

«Сотрудники полиции, вызванные в суд, увезли Ильина для составления протокола по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Судебное заседание по ч.1 ст. 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции) КоАП РФ отложено», — сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что Ильин перед началом судебного заседания отказался надеть маску, в связи с чем был удален из зала. Тренер проводил время в коридоре, а суд вызвал сотрудников полиции.

Изначально протокол должны были рассмотреть 23 ноября, но заседание отложили на 25-е.

В понедельник пловчиха Виталина Симонова в Instagram опубликовала видео с задержанием в аэропорту ее тренера — 63-летнего Ильина. По словам спортсменки, его задержали за отказ надеть маску. На кадрах Симонова требовала от полицейских освободить Ильина.

Читайте также
Против российской пловчихи завели уголовное дело после конфликта из-за маски

По данным СК, сотрудников полиции вызвали в аэропорт «Пулково», где произошёл инцидент после отказа Ильина надеть маску, а в ответ на правомерные требования полицейских тренер оказал им неповиновение, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.3 КоАП.

Как сообщали в СК, наблюдавшая за происходящим спортсменка Симонова из хулиганских побуждений умышленно, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково».

В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Нокаут в бикини: секс-символ ММА поделилась нереальной фотосессией
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь