Тренер Ильин сорвал заседание в суде, снова отказавшись надеть маску

«Сотрудники полиции, вызванные в суд, увезли Ильина для составления протокола по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Судебное заседание по ч.1 ст. 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции) КоАП РФ отложено», — сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что Ильин перед началом судебного заседания отказался надеть маску, в связи с чем был удален из зала. Тренер проводил время в коридоре, а суд вызвал сотрудников полиции.

Изначально протокол должны были рассмотреть 23 ноября, но заседание отложили на 25-е.

В понедельник пловчиха Виталина Симонова в Instagram опубликовала видео с задержанием в аэропорту ее тренера — 63-летнего Ильина. По словам спортсменки, его задержали за отказ надеть маску. На кадрах Симонова требовала от полицейских освободить Ильина.

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По данным СК, сотрудников полиции вызвали в аэропорт «Пулково», где произошёл инцидент после отказа Ильина надеть маску, а в ответ на правомерные требования полицейских тренер оказал им неповиновение, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.3 КоАП.

Как сообщали в СК, наблюдавшая за происходящим спортсменка Симонова из хулиганских побуждений умышленно, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково».