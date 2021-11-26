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13:48 (мск), источник: Матч ТВ

Тренер Ильин не явился на слушание о скандале в аэропорту Пулково, заседание перенесено на 1 декабря

Московский районный суд Санкт-Петербурга вновь вынужден отложить судебное заседание в отношении заслуженного тренера России Александра Ильина из-за неявки, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

— Адвокат Ильина просила приобщить к материалам дела документы, согласно которым Ильин 25.11.2021 обратился в «СМ-Клинику» с жалобами на высокое давление, и в данный момент находится на больнично", — говорится в сообщении.

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Адвокат Ильина попросила приобщить к материалам дела: справку из травмпункта, согласно которой у Ильина зафиксированы множественные ушибы, в связи с якобы применением к нему физической силы сотрудниками полиции и флеш-накопитель с видеозаписями задержания Ильина.

Предлагается также рассмотреть видеозапись размещённую в публичном доступе в социальной сети Instagram в официальном аккаунте Виталина Симоновой, которая производила съёмку со своего мобильного телефона в момент задержания Ильина, вызвать в качестве свидетелей понятых, а также сотрудников полиции.

Адвокат просила прекратить производство по делу Ильина в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Сообщается, что 25.11.2021 в отношении Ильина был составлен протокол по ст. 8.6.1 Закона СПб от 31.05.2010 № 273−70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Судебное заседание отложено на 1 декабря, на 10.00.

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22 ноября чемпионка Европы по плаванию Виталина Симонова опубликовала видео в Instagram c задержанием тренера Александра Ильина. Конфликт начался с дискуссии на стойке регистрации, где Ильина отказались обслужить из-за отсутствия маски. Спортсменка рассказала, что ей грозит наказание по статье 319 Уголовного кодекса России (оскорбление представителя власти).

Слушание по делу Ильина в Московском районном суде должны были состояться еще 25 ноября, его обвиняют в сопротивлении сотрудникам полиции.

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