Семь белорусских спортсменов выступят на ЧМ по плаванию на короткой воде

Тренерский штаб национальной команды сделал ставку на следующих спортсменов: Анастасия Кулешова (50 м, 100 м баттерфляем, 50 м на спине, эстафеты 4×50 м комбинированная и комбинированная, микст), Анастасия Коряковская (50 м вольным стилем, эстафеты 4×50 м, комбинированная и комбинированная, микст), Алина Змушко (50 м, 100 м брассом, эстафеты 4×50 м комбинированная и комбинированная, микст), Анастасия Шкурдай (100 м комплексным плаванием, 100 м баттерфляем, 100 м на спине, 100 м вольным стилем, 200 м на спине, эстафеты 4×50 м комбинированная и комбинированная, микст), Илья Шиманович (50, 100, 200 м брассом, эстафета 4×50 м комбинированная, микст), Виктор Стаселович (50 м, 100 м спина, эстафета 4×50 м комбинированная, микст), Григорий Пекарский (50 м, 100 м баттерфляем, 50 м на спине).