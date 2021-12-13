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13 декабря, источник: БЕЛТА

Семь белорусских спортсменов выступят на ЧМ по плаванию на короткой воде

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь белорусских спортсменов выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Состязания пройдут 16—21 декабря в Абу-Даби (ОАЭ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

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Тренерский штаб национальной команды сделал ставку на следующих спортсменов: Анастасия Кулешова (50 м, 100 м баттерфляем, 50 м на спине, эстафеты 4×50 м комбинированная и комбинированная, микст), Анастасия Коряковская (50 м вольным стилем, эстафеты 4×50 м, комбинированная и комбинированная, микст), Алина Змушко (50 м, 100 м брассом, эстафеты 4×50 м комбинированная и комбинированная, микст), Анастасия Шкурдай (100 м комплексным плаванием, 100 м баттерфляем, 100 м на спине, 100 м вольным стилем, 200 м на спине, эстафеты 4×50 м комбинированная и комбинированная, микст), Илья Шиманович (50, 100, 200 м брассом, эстафета 4×50 м комбинированная, микст), Виктор Стаселович (50 м, 100 м спина, эстафета 4×50 м комбинированная, микст), Григорий Пекарский (50 м, 100 м баттерфляем, 50 м на спине).

Общий призовой фонд составляет более $2,8 млн. Денежные призы за индивидуальные дисциплины увеличили на 50%. А пловец, установивший новый мировой рекорд в индивидуальной дисциплине, получит $50 тыс.

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