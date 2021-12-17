Белоруска Анастасия Шкурдай заняла 8-е место на ЧМ по плаванию на короткой воде

Ее итоговый результат — 56,99 сек. Тройку сильнейших тут составили шведка Луиза Ханссон — 55,20 сек., Кайли Масс из Канады — 55,22 сек. и Катарина Беркофф из США — 55,40 сек. Отметим, что скандинавская пловчиха стала в Абу-Даби двукратной чемпионкой мира.

Что касается других результатов, то в решающем заплыве на 50 м брассом у женщин сенсационно не было равных израильской спортсменке Анастасии Горбенко — 29,34 сек. Итальянка Бенедетта Пилато заняла второе место — 29,50 сек. Бронза на счету шведки Софи Ханссон — 29,55 сек.

В соревнованиях на 200 м баттерфляем у женщин чемпионкой мира стала китаянка Юйфэй Чжан — 2 мин. 03,01 сек. Серебряная медаль пришлась впору Шарлотт Хук из США — 2 мин. 04,35 сек. Бронзовая награда досталась Лане Пудар из Боснии и Герцеговины — 2 мин. 04,88 сек.