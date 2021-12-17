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17 декабря, источник: БЕЛТА

Белоруски заняли 8-е место в комбинированной эстафете на ЧМ по плаванию на короткой воде

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/ Белоруски заняли восьмое место в комбинированной эстафете 4×50 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская показали итоговое время 1 мин. 46,39 сек.

Что касается тройки сильнейших дружин, то тут с повтором мирового рекорда первенствовали шведки — 1 мин. 42,38 сек. Серебро у команды США — 1 мин. 43,61 сек. Бронза на счету сборной Нидерландов — 1 мин. 44,03 сек.

В смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем первенствовали спортсмены Канады — 1 мин. 28,55 сек. Второе место у команды Нидерландов — 1 мин. 28,61 сек. Бронза на счету российской дружины — 1 мин. 28,97 сек.

В плавании на спине у мужчин на 100 м первенствовал американец Шейн Касас — 49,23 сек. Второе место занял Климент Колесников из России — 49,46 сек. Замкнул тройку сильнейших Роберт Глинта из Румынии — 49,60 сек.

В стартах на 200 м баттерфляем у женщин звание чемпионки мира завоевала Юйфэй Чжан из Китая — 2 мин. 03,01 сек. Серебро на счету Шарлотт Хук из США — 2 мин. 04,35 сек. Бронзовую медаль выиграла спортсменка из Боснии и Герцеговины Лана Пудар — 2 мин. 04,88 сек.

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