Белоруски заняли 8-е место в комбинированной эстафете на ЧМ по плаванию на короткой воде

Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская показали итоговое время 1 мин. 46,39 сек.

Что касается тройки сильнейших дружин, то тут с повтором мирового рекорда первенствовали шведки — 1 мин. 42,38 сек. Серебро у команды США — 1 мин. 43,61 сек. Бронза на счету сборной Нидерландов — 1 мин. 44,03 сек.

В смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем первенствовали спортсмены Канады — 1 мин. 28,55 сек. Второе место у команды Нидерландов — 1 мин. 28,61 сек. Бронза на счету российской дружины — 1 мин. 28,97 сек.

В плавании на спине у мужчин на 100 м первенствовал американец Шейн Касас — 49,23 сек. Второе место занял Климент Колесников из России — 49,46 сек. Замкнул тройку сильнейших Роберт Глинта из Румынии — 49,60 сек.