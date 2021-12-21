России вернут флаг и гимн уже в 2022 году. И это случится на чемпионате мира в Казани
Пловцы обязаны побеждать.
Пловцы обязаны побеждать.
Прошел год, как Россию наказали за допинговые махинации.
Спортивный арбитражный суд (СAS) частично встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA), забанив нас на два года. Россия не может принимать крупные международные турниры в это время (если только запланированные нельзя перенести), а атлеты должны быть без действующего наказания (или разбирательства) за допинг, чтобы соревноваться.
Часть срока спортсмены уже отмотали за тех, из-за кого все это случилось. Вместо флага они смотрят на белое полотно с эмблемой своей федерации, а вместо гимна страны слушают первый концерт Петра Чайковского. Тем не менее серьезных жалоб на это уже нет. Все давно привыкли жить в нейтральном статусе. Да и терпеть унижения осталось не так и долго. Уже в следующем году мы снова будем Россией (олимпийцев в Пекине и футболистов на чемпионате мира, если они туда поедут, это не коснется).
Первыми, кто смогут законно размахивать триколором, станут пловцы. С 17 по 22 декабря в Казани пройдет чемпионат мира на короткой воде. Этот турнир могли бы забрать у России, но санкции заканчиваются за день до старта соревнований. Искать новое место проведения никто не захотел, поэтому все оставили как есть. Тем более Казань получила право на проведение соревнования еще 17 июля 2017 года.
«Мы общались с WADA, спрашивали их об этих датах, и они не видят никаких проблем», — заявил президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам.
«Санкции истекают за день до этого. Так что на чемпионате мира в Казани уже будем выступать под своим флагом. Проведение чемпионата мира — согласованное с WADA решение. Кроме этого, контракт на этот турнир был подписан до вынесения санкций, что изначально позволяло оставить его Казани», — рассказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
Если ничего нового, связанного с допингом, не случится, дальше и все остальные будут выступать на крупных международных турнирах под флагом России. И это будет очень мощный мотивирующий фактор. С триколором, который действительно важен для большинства спортсменов, команда станет еще сильнее. Патриотизм — сильная вещь.
Виктория Дмитриева