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19:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россияне стали третьими в эстафете 4×100 метров на ЧМ на короткой воде

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мужская сборная России заняла третье место в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Абу-Даби.

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Источник: Спорт РИА Новости

Победу одержала сборная Италии, преодолевшая дистанцию за 3 минуты 19,76 секунды и установившая рекорд соревнований. Второе место заняли американцы (+0,74 секунды). Отставание россиян составило 0,89 секунды. В составе российской команды выступили Климент Колесников, Данил Семьянинов, Андрей Минаков и Александр Щеголев.

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На дистанции 200 м на спине золото завоевал поляк Радослав Кавецкий (1.48,68). Вторым стал американец Шейн Касас (+0,13), третье место занял немец Кристиан Динер (+0,29). Канадка Маргарет Макнейл (55,04) стала чемпионкой мира на дистанции 100 м баттерфляем. Второе место заняла шведка Луис Ханссон (+0,06), бронзу взяла американка Клэр Курзан (+0,35).

В заплыве на 50 метров кролем победу одержала шведка Сара Шёстрём (23,08). Второе место заняла нидерландка Раноми Кромовидьойо (+0,23). Третьей стала польская пловчиха Катаржина Васик (+0,32). Россиянка Мария Каменева финишировала четвертой (+0,40).

На дистанции 50 м брассом у мужчин первое место занял американец Ник Финк (25,53), вторым стал итальянец Николо Мартиненги (+0,02), третьим стал бразилец Жуан Гомес Жуниор (+0,31).

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