Чемпионка Европы заявила об увольнении после скандала из-за маски

«Пишу этот пост с болью в душе от осознания того, что не все справедливо в нашей жизни, особенно сейчас. Многие знают, что мы с тренером отстаиваем свои права “свободно дышать”, и это оказалось довольно дорого (заседания судов, юридическая помощь, проживание в Санкт-Петербурге, лингвистическая экспертиза). А меня даже уволили с работы», — написала Симонова, не указав, откуда была уволена.
Она заявила, что они вместе с тренером получили бесценный, хотя и сложный опыт, а также поблагодарила всех за поддержку.
Симонова попросила о финансовой помощи. «Сейчас мы в Новосибирске будем продолжать защищать свои права, потому что понимаем, что эта ситуация касается всех нас. На данном этапе прошу вас о финансовой помощи, для такого личного и при этом общего дела. Мы всем будем очень благодарны», — написала спортсменка.
В конце ноября тренера Симоновой Александра Ильина задержали в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску и из-за возникшего после этого конфликта с полицией. Действия 63-летнего тренера квалифицировали как «неповиновение законному требованию сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП) и позднее оштрафовали на 3 тыс. руб. Заседание суда даже откладывали из-за того, что Ильин снова отказывался надевать маску.
А вот в отношении Симоновой было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Следствие сообщало, что спортсменка публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково.