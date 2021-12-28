Губерниев назвал Рылова лучшим российским спортсменом 2021 года

«Самое значимое событие в спорте в 2021 году? Победа Рылова в двух видах программы — на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Конкуренция в мировом плавании беспрецедентна. Глядя на победы Рылова в виде спорта, где 200 стран плавают и абсолютная гегемония США, меркнет все, что было сделано даже зимниками. Он самый крутой спортсмен России прямо сейчас», — сказал Губерниев «СЭ».

25-летний Рылов выиграл две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио: на дистанциях 100 и 200 метров на спине.