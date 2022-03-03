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10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
16:59 (мск), источник: ТАСС

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в европейских соревнованиях по плаванию

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

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Источник: Reuters

ТАСС, 3 марта. Бюро Европейской лиги плавания (LEN) отстранило российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба LEN.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

«В среду было проведено заседание LEN и принято решение не приглашать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на мероприятия из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины, до дальнейшего уведомления. Это соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета и направлено на преодоление практических условий, связанных с решениями определенных стран, а также на защиту здоровья, безопасности и благополучия всех спортсменов. LEN обязуется продолжать свою работу с Международной федерацией плавания (FINA) для реализации наших соответствующих позиций и надежды на лучшее будущее», — говорится в сообщении LEN.

Также в LEN добавили, что соревнования под эгидой организации не будут проводиться на территории России и Белоруссии до дальнейшего уведомления.

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