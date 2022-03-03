Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в европейских соревнованиях по плаванию

«В среду было проведено заседание LEN и принято решение не приглашать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на мероприятия из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины, до дальнейшего уведомления. Это соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета и направлено на преодоление практических условий, связанных с решениями определенных стран, а также на защиту здоровья, безопасности и благополучия всех спортсменов. LEN обязуется продолжать свою работу с Международной федерацией плавания (FINA) для реализации наших соответствующих позиций и надежды на лучшее будущее», — говорится в сообщении LEN.