Юлия Ефимова удивила поклонников сменой имиджа
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова опубликовала в социальных сетях фото в новом образе.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова опубликовала в социальных сетях фото в новом образе.
Спортсменка удивила поклонников, перекрасив волосы в ярко-рыжий цвет.
«Новый стиль», — подписала публикацию Ефимова.
Ефимова является бронзовым призером Лондона-2012 и двукратным серебряным призером Рио-2016, а также шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.