Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Атлетико
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава
Аризона
35
Хоккей. НХЛ
16.03
Вашингтон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
16.03
Монреаль
Аризона
Хоккей. НХЛ
16.03
Рейнджерс
Анахайм
Хоккей. НХЛ
16.03
Торонто
Даллас
Все события
Фоторепортажи
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
11:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юлия Ефимова удивила поклонников сменой имиджа

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова опубликовала в социальных сетях фото в новом образе.

Наверх

Спортсменка удивила поклонников, перекрасив волосы в ярко-рыжий цвет.

«Новый стиль», — подписала публикацию Ефимова.

Ефимова является бронзовым призером Лондона-2012 и двукратным серебряным призером Рио-2016, а также шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
 Российских гонщиков пустят на соревнования при отказе от слова 'русский'
Одна из самых красивых фигуристок России опубликовала фото со свадьбы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь