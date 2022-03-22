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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Двукратный чемпион ОИ Евгений Рылов лишился крупного спонсора, посетив митинг-концерт

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов лишился спонсорского контракта с компанией Speedo, производящей экипировку для плавания.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает издание Inside the Games, ссылаясь на заявление компании. 18 марта Рылов принял участие в митинг-концерте в «Лужниках», который был приурочен к восьмилетию присоединения Крыма к России.

«Компания Speedo сообщает, что немедленно разорвала спонсорское соглашение с Рыловым после посещения им мероприятия в “Лужниках”, — отмечается в заявлении компании.

Помимо Рылова, на мероприятии были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины и Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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