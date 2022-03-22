Двукратный чемпион ОИ Евгений Рылов лишился крупного спонсора, посетив митинг-концерт

Об этом сообщает издание Inside the Games, ссылаясь на заявление компании. 18 марта Рылов принял участие в митинг-концерте в «Лужниках», который был приурочен к восьмилетию присоединения Крыма к России.

«Компания Speedo сообщает, что немедленно разорвала спонсорское соглашение с Рыловым после посещения им мероприятия в “Лужниках”, — отмечается в заявлении компании.