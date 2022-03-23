Чемпион ОИ Евгений Рылов снялся с чемпионата мира в знак поддержки отстраненных россиян

«В знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на чемпионат мира 2022 года этим летом.



Я считаю, что, теряя конкуренцию, спорт теряет развитие. Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться вперёд без достойных конкурентов. Федерации должны сделать выводы о том, в каком направлении они хотят развивать спорт и то ли хотел видеть Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийских игр, которые должны были объединять людей», — написал Рылов в соцсетях.