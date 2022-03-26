Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон
Айлендерс
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Детройт
Тампа-Бэй
00
Хоккей. НХЛ
22:00
Вегас
Чикаго
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Волгарь
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Нефтехимик
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
КАМАЗ
Акрон
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Авангард
52
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Олимп-Долгопрудный
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Оренбург
52
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Металлург Лп
32
Хоккей. НХЛ
27.03
Даллас
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
27.03
Вашингтон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
27.03
Монреаль
Торонто
Хоккей. НХЛ
27.03
Оттава
Флорида
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
21
Хоккей. НХЛ
27.03
Миннесота
Коламбус
Хоккей. НХЛ
27.03
Сент-Луис
Каролина
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Торпедо
25
Хоккей. НХЛ
27.03
Калгари
Эдмонтон
31
Хоккей. НХЛ
27.03
Лос-Анджелес
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
27.03
Сан-Хосе
Анахайм
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Текстильщик
40
Все события
Фоторепортажи
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
15:47 (мск), источник: Sports.Ru

Евгений Рылов: «Я вышел на сцену, спел наш гимн и был в одежде с буквой Z. В итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о дисциплинарном деле, открытом против него Международной федерацией плавания (FINA) из-за участия в концерте-митинге в Москве.

Наверх
Источник: Reuters

Концерт, посвященный восьмилетию возвращения Крыма в состав России, прошел 18 марта в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

— Против тебя открыла дело дисциплинарная комиссия FINA. Для тебя это стало неожиданностью?

— Да, открыла. За то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента. Не знаю, как с этим спорить. Все началось по инициативе Андрея Говорова, его поддержал румынский спинист Роберт Глинцэ, а FINA приняла их жалобу, теперь предстоит разбирательство.

— Тебе сообщили, какие могут быть применены санкции?

— Нет. Информации нет. Сказали, что должен предоставить документы в определенные сроки. Не стану озвучивать список бумаг, который меня попросили прислать, — расскажу, когда все это закончится. Большое спасибо Всероссийской федерации плавания, которая обещала полностью поддержать финансово и оплатить помощь одного из лучших юристов страны.

— Будешь ли оспаривать наказание, если оно последует, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне?

— Посмотрим на решение. Если оно станет таким же, какое вынесли по гимнасту Ивану Куляку, — дисквалификация на год, то ничего не теряю. В 2023-м пройдет еще один чемпионат мира, — сказал Рылов.

 Камила Валиева: все, что известно к этому часу
ОИ-2022 все подробности: новости, медальный зачет, календарь и другое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь