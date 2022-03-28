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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Рылов: лишение контракта со Speedo меня добило. Неустойку они мне не выплатили

Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов прокомментировал своё решение отказаться от участия в чемпионате мира, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 18 июня по 3 июля.

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Источник: Reuters

«Добило лишение контракта со Speedo. Поэтому я решил, что хочу поддержать всю свою российскую коллегию, так сказать, и, в частности, паралимпийцев, которых отстранили. И сам не хотел принимать участие, потому что решил спокойно готовиться к другим стартам.

Что касается Speedo, мне написали после посещения концерта в “Лужниках”, попросили объяснить ситуацию. Я ответил, что без комментариев. После этого, через день или два, меня уведомили, что заканчивают со мной сотрудничество, разрывают контракт. Оставшиеся деньги (неустойку) по контракту они мне не выплатили, сказали, что отправили их в ООН на поддержку Украины», — сказал Рылов в эфире «Матч ТВ».

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