Пловца Рылова отстранили от соревнований на девять месяцев

По решению дисциплинарной комиссии Рылов не сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой FINA. Отстранение вступило в силу 20 апреля.

Дисциплинарное дело против Рылова было открыто 23 марта. Причиной стало участие 25-летнего спортсмена в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся на московском стадионе «Лужники» 18 марта. В FINA заявили, что Рылов мог нарушить правила организации.

Ранее FINA запретила россиянам и белорусам принимать участие в чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года, который состоится летом в Венгрии. После бюро федерации подтвердило, что не будет приглашать спортсменов на турниры под своей эгидой до конца 2022 года.