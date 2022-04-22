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09:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Пловца Рылова отстранили от соревнований на девять месяцев

Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиянина Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев. Об этом сообщается на сайте федерации.

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Источник: РИА "Новости"

По решению дисциплинарной комиссии Рылов не сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой FINA. Отстранение вступило в силу 20 апреля.

Дисциплинарное дело против Рылова было открыто 23 марта. Причиной стало участие 25-летнего спортсмена в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся на московском стадионе «Лужники» 18 марта. В FINA заявили, что Рылов мог нарушить правила организации.

Ранее FINA запретила россиянам и белорусам принимать участие в чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года, который состоится летом в Венгрии. После бюро федерации подтвердило, что не будет приглашать спортсменов на турниры под своей эгидой до конца 2022 года.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал две золотые и две серебряные медали. В его активе также две победы на чемпионатах мира.

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