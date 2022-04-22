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16:50 (мск), источник: ТАСС

Рылову запретили участвовать в чемпионате России по плаванию

Россиянину разрешено участвовать в соревнованиях, которые не входят в официальный международный календарь.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Евгению Рылову запрещено участвовать в чемпионате России. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA).

«Рылову запрещено участвовать во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой FINA, включая национальные чемпионаты, в течение периода отстранения, — говорится в сообщении пресс-службы. — Рылову разрешено участвовать во внутренних соревнованиях, если они проходят не под эгидой FINA и не входят в официальный международный календарь».

В пятницу FINA отстранила Рылова на девять месяцев за участие спортсмена в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».

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