Рылову запретили участвовать в чемпионате России по плаванию

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Евгению Рылову запрещено участвовать в чемпионате России. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA).

«Рылову запрещено участвовать во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой FINA, включая национальные чемпионаты, в течение периода отстранения, — говорится в сообщении пресс-службы. — Рылову разрешено участвовать во внутренних соревнованиях, если они проходят не под эгидой FINA и не входят в официальный международный календарь».