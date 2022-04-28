FINA не будет применять санкции к Евгению Рылову за выступление на чемпионате России по плаванию в Казани

Рылов был отстранен от участия в международных соревнованиях под эгидой FINA после участия в митинге-концерте в Лужниках. После его выступления на ЧР FINA начала проверку.

«Международная федерация плавания провела проверку участия господина Рылова в чемпионате России по плаванию и не будет предпринимать никаких дальнейших действий.



Чемпионат России по плаванию не был санкционирован FINA и не связан с каким-либо мероприятием FINA в соответствии с решением бюро FINA от 21 апреля об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из соревнований FINA до конца 2022 года», — сообщили в пресс-службе организации.