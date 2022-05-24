Призер юношеских Олимпийских игр в плавании перешла в мир порно

«Я с удивлением узнала о своей популярности в эротической индустрии. Поэтому мне стало любопытно, и я посмотрела несколько порно-фильмов: сначала у меня было негативное чувство, но работы компании, которая затем продюссировала мои фильмы, показались мне очень интересными. Это нужная профессия, и я решила попробовать», — цитирует спортсменку итальянская газета Corriere dello Sport.