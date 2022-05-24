«Ты сошла с ума?!» Томные фото Ефимовой на американском пляже взорвали Сеть
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова опубликовала в своих соцсетях новые фотографии с пляжа.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова опубликовала в своих соцсетях новые фотографии с пляжа.
Спортсменка запечатлена на фоне заката в Калифорнии (штат США).
Поклонники россиянки остались в восторге от снимков:
«Аминь», — написала российская пловчиха Дарья Устинова в комментариях;.
«Вау», — отреагировал filip.josef.9;.
«Ты сошла с ума?!» — на итальянском прокомментировал dario.moggia.92;.
«Самая крутая спортсменка в мире», — считает bashar.sayedahmad;.
«Красотка, нет слов, одни эмоции», — отметил viktor909909;.
«Красота!» — не смог сдержать эмоции ig.969.on.
Ефимовой 30 лет, помимо олимпийских медалей, в ее активе шесть побед на чемпионатах мира и семь на европейских первенствах.