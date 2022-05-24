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12:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ты сошла с ума?!» Томные фото Ефимовой на американском пляже взорвали Сеть

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова опубликовала в своих соцсетях новые фотографии с пляжа.

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Спортсменка запечатлена на фоне заката в Калифорнии (штат США).

Поклонники россиянки остались в восторге от снимков:


  • «Аминь», — написала российская пловчиха Дарья Устинова в комментариях;.

  • «Вау», — отреагировал filip.josef.9;.

  • «Ты сошла с ума?!» — на итальянском прокомментировал dario.moggia.92;.

  • «Самая крутая спортсменка в мире», — считает bashar.sayedahmad;.

  • «Красотка, нет слов, одни эмоции», — отметил viktor909909;.

  • «Красота!» — не смог сдержать эмоции ig.969.on.

Ефимовой 30 лет, помимо олимпийских медалей, в ее активе шесть побед на чемпионатах мира и семь на европейских первенствах.

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