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11:22 (мск), источник: Sport24

Пловчиха-трансгендер из США: «Транс-женщины не угрожают женскому спорту»

Американская пловчиха-трансгендер Лия Томас, которая в марте победила на чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), ответила критикам.

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Источник: AFP 2022

Томас, которая с 2019 года проходит курс гормональной терапии, стала первой трансгендерной женщиной, выигравшей соревнования по плаванию в первом дивизионе NCAA.

«Думаю, что самым большим заблуждением является причина, по которой я совершила переход. Люди скажут: “Она сделала переход ради преимущества для победы”. Однако я сделала это, чтобы быть счастливой, быть верной себе. Транс-женщины, соревнующиеся в женских видах спорта, не угрожают женскому спорту в целом. Транс-женщины составляют очень незначительное меньшинство среди всех спортсменов. Правила NCAA в отношении транс-женщин в женском спорте существуют более 10 лет. И мы не видели массовой волны доминирования транс-женщин», — приводит слова Томас ESPN.

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