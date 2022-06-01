Пловчиха-трансгендер из США: «Транс-женщины не угрожают женскому спорту»

«Думаю, что самым большим заблуждением является причина, по которой я совершила переход. Люди скажут: “Она сделала переход ради преимущества для победы”. Однако я сделала это, чтобы быть счастливой, быть верной себе. Транс-женщины, соревнующиеся в женских видах спорта, не угрожают женскому спорту в целом. Транс-женщины составляют очень незначительное меньшинство среди всех спортсменов. Правила NCAA в отношении транс-женщин в женском спорте существуют более 10 лет. И мы не видели массовой волны доминирования транс-женщин», — приводит слова Томас ESPN.