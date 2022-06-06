Российская пловчиха рассказала о трудностях жизни в США

Спортсменка заявила, что ей было тяжело адаптироваться к языку после переезда. «Первый месяц было трудно перестать переводить русские предложения на английский в своей голове», — поделилась она. Также Денисенко призналась, что американская еда намного слаще российской, поэтому ее тяжело есть.

Ранее российский нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Максим Марушев назвал жизнь в США комфортной. «Кажется, многое у них устроено так, что жизнь идет как-то ровно и спокойно. Магазины на любой вкус, везде парковки, а не как в России, где негде парковаться и машины оставляют на дорогах», — сказал он. Хоккеист добавил, что за год в стране стал увереннее говорить на английском.